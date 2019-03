Attualità Estate irpina: da Teora l’idea per un circuito di associazioni 11 marzo 2019

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Pietro Sibilia, consigliere comunale delegato alla Cultura e turismo del Comune di Teora; Valentina Restaino, MGA- sindacato nazionale forense; Concita Meo, Albero per tutti e Musicalmente; Maria Antonietta Ruggiero, Pro Loco Lioni; Antonella Petrozzino, Pro Loco Compsa; Roberto Buglione de Fillippis, Attack Irpinia:

“L’idea ci è venuta ieri sera, davanti ad una birra a Teora. Stavamo evidenziando l’importanza delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato e di promozione del territorio irpino che, con enormi sacrifici, affiancano le amministrazioni pubbliche nell’erogazione di fondamentali servizi sociali e di valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei nostri paesi.

Queste associazioni svolgono un ruolo fondamentale arricchendo la comunità di servizi e attività che i Comuni non sarebbero in grado di erogare, ma molto di più potrebbero fare se riuscissero ad organizzarsi in un circuito virtuoso di collaborazione e di scambio di idee, conoscenze ed esperienze.

Pensiamo a un’assemblea pubblica di tutte le associazioni del nostro territorio finalizzata a elaborare, per questa estate, un progetto di interscambio per la valorizzazione sociale, culturale e turistica dei nostri paesi, del nostro patrimonio storico e artigianale.

Vediamoci in una prima assemblea pubblica da tenersi a Teora, sabato 30 marzo, alle ore 17:00, presso la Pinacoteca – museo di arte moderna, in via Nazionale, e organizziamo insieme un grande progetto di rilancio sociale e turistico delle nostre comunità”.