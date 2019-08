Provincia Estate Arianese 2019: ecco il piano traffico per il mese di agosto sul Tricolle 1 agosto 2019

In occasione delle Manifestazioni dell’Estate Arianese 2019, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di Ariano Irpino, è stata diramata un’apposita Ordinanza dalla Polizia Municipale, riguardante le indicazioni per gli automobilisti:

Dal 1° al 31 agosto 2019:

ZTL su Piazza Plebiscito con divieto di transito e sosta, nei seguenti orari: giorni feriali dalle ore 18,00 alle ore 03,00 giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03,00, con interruzione della circolazione veicolare da Piazza Duomo e San Francesco.

ZTL su Via d’Afflitto/Via Tribunali, con divieto di transito e sosta nei seguenti orari: giorni festivi e feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 03,00.

I mezzi pubblici di trasporto AMU – si apprende dall’ordinanza – effettueranno percorso alternativo, secondo le esigenze di programmazione delle manifestazioni.

A seconda della programmazione delle Manifestazioni dell’Estate Arianese, verrà effettuata la chiusura del traffico veicolare delle Strade e delle Piazze del Centro Storico, delle contrade e dei Rioni periferici con sosta vietata dove sarà necessario, ed apposizione della adeguata e necessaria segnaletica.

In ogni caso, in orario di divieto, sarà consentito il transito ai residenti di Via D’Afflitto / Via Tribunali muniti di permesso, senza creare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e allo svolgimento delle manifestazioni. Ai residenti nelle zone interessate dalle manifestazioni sarà possibile transitare unicamente per raggiungere la propria abitazione.

I veicoli delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti per l’allestimento degli spettacoli sono esclusi dal rispetto della disposizione.