Cronaca Esplosione, la solidarietà della Caritas di Salerno, delle Acli Avellino e del Comune di Atripalda 24 agosto 2019

Esplosione davanti Palazzo Vescovile, il direttore don Marco Russo, a nome suo di tutti gli operatori e volontari della della Caritas di Salerno – Campagna – Acerno, esprime piena solidarietà a S. E. Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, e al direttore della Caritas Carlo Mele. Don Marco Russo esprime anche vicinanza alle due persone che sono rimaste ferite nello scoppio, e augura loro una pronta guarigione.

“Purtroppo lo stato di profonda prostrazione e frustrazione nel quale scivolano fasce sempre più ampie della popolazione, a causa della perdurante crisi economica e di valori, può spingere i più fragili a commettere anche atti estremi. Atti da condannare senza mezzi termini, ma sui quali è giusto fermarsi a riflettere e che ci aiutano a capire in quale triste direzione sta andando questa nostra società”.

Anche le Acli di Avellino esprimono la loro piena solidarietà al vescovo di Avellino, al direttore della Caritas Carlo Mele e a quanti sono stati coinvolti direttamente e indirettamente, per il grave episodio accaduto in piazza Librertà. “Episodi come questi – afferma il presidente Domenico Sarno – ci lasciano sgomenti e sono la conferma del disagio culturale, ma anche umano che stiamo vivendo. Gesti folli, che non possono lasciarci indifferenti e ci spingono a riflettere su cio’ che sta accadendo e a prendere atto del clima di violenza che attraversa la nostra società”.

“Siamo vicini a Monsignor Aiello, al direttore della Caritas Carlo Mele, alle persone ferite e a quanti si trovavano all’interno e nei pressi del Vescovado. Siamo certi che, nonostante episodi del genere, si continuerà a svolgere questo ruolo primario di riferimento per i bisognosi. Come istituzione garantiamo il massimo sostegno per sostenere, tutelare e difendere un presidio importante come quello della Diocesi e della Chiesa in generale”. Ad affermarlo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo.