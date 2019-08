Esplosione, De Luca: “Atto di una gravità inaudita. Sia fatta piena luce”. Biancardi: gesto da condannare

Alpi – Il mondo della politica, delle associazioni e dei sindacati, oltre alla gente comune, è rimasto scosso per quanto è accaduto davanti al Palazzo Vescovile di Avellino. Sul suo profilo, Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto: “Solidarietà e vicinanza al vescovo Arturo Aiello e a tutta la Diocesi di Avellino per l’attentato esplosivo avvenuto questo pomeriggio davanti alla sede di piazza Libertà. Il nostro primo pensiero in questo momento va ai feriti nell’attentato, tra cui il direttore della Caritas Carlo Mele. A loro un augurio di pronta guarigione”. “E’ un atto di una gravità inaudita che colpisce tutta la città di Avellino. Sia fatta piena luce e punita ogni responsabilità”.

“La mia vicinanza a Carlo Mele, all’agente della polizia municipale e al passante rimasto ferito. A loro anche l’elogio per il coraggio. E, ovviamente, massima vicinanza al vescovo Arturo Aiello. Il gesto va assolutamente condannato, ma come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo interrogarci sul diffuso disagio sociale e siamo chiamati a intervenire in fretta con iniziative che possano creare anche occasioni di occupazione, e non solo”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, in relazione all’attentato di questo pomeriggio ai danni del Vescovado di Avellino.

Anche il capogruppo della Lega per Salvini Premier del Comune di Avellino Biancamaria D’ Agostino esprime la massima vicinanza alle vittime del vile e grave attentato compiuto nel pomeriggio presso la sede del Vescovato e la piena solidarietà a S.E. il Vescovo Mons. Aiello.