Esercitazione di protezione civile in un’azienda di Monteforte Irpino, scatta il piano della Prefettura. L’esercitazione è in programma per lunedì 30 settembre. L’obiettivo è di sperimentare il piano di emergenza esterna, previsto per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposto dalla Prefettura di Avellino e, in generale, verificare l’efficacia della risposta del sistema di protezione civile nel caso di fuga di gas gpl dallo stabilimento. Partecipano al gioco esercitativo il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’azienda, i comuni di Monteforte irpino e Mercogliano, il 232° reggimento Trasmissioni Avellino, la Regione Campania Genio civile di Avellino, la centrale operativa del 118, l’Arpac, l’Asl di Avellino, la Questura, la Polizia stradale, il Comando provinciale Carabinieri, il Comando provinciale Guardia di finanza, la Provincia Settore viabilità, l’Anas e la Società autostrade per l’Italia .

In Prefettura saranno attivati il centro coordinamento soccorsi (CCS), la sala operativa e la sala radio; le immagini in diretta dell’evento saranno trasmesse a cura della Regione Campania Genio civile di Avellino. Nel territorio di Monteforte, la strada statale 7 bis, interessata dall’esercitazione per un raggio di 220 metri dall’azienda, verrà chiusa al traffico dalle 11 alle 13 con la predisposizione di cancelli presidiati delle forze di polizia. Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate è prevista l’interdizione a partire dalla rotonda ubicata lungo S.S. 7/ bis nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale nei pressi del cimitero di Baiano per i mezzi provenienti da Napoli e diretti verso Avellino mentre per quelli provenienti da Avellino e di retti verso Napoli il blocco inizierà dalla rotonda presso il casello autostradale di Avellino Ovest. Come viabilità alternativa potrà essere utilizzata l’Autostrada A16.