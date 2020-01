Avellino In Evidenza Primo Piano Entro un mese Piazza Kennedy e zone limitrofe completamente libere dai bus. Terminal, si accelera 7 gennaio 2020

Alfredo Picariello – Entro un mese Piazza Kennedy e zone limitrofe completamente libere dai bus. Ci saranno solo alcuni transiti ritenuti necessari, quelli provenienti, in particolare, dal salernitano (in primis Università), dalla Valle dell’Irno e dal serinese. E’ l’esito di una riunione di più di un’ora che si è tenuta presso la sede dell’amministrazione provinciale di Avellino tra il padrone di casa, Domenico Biancardi, il sindaco del capoluogo, Gianluca Festa e l’amministratore unico dell’Air, Alberto De Sio. Quest’ultimo condivide la fissazione della deadline. “Abbiamo bisogno – afferma – di un mese di tempo per organizzare. L’obiettivo è spostare tutti i bus nel parcheggio dello stadio. Dobbiamo, per questo motivo, predisporre un piano di riorganizzazione dei servizi che preveda i costi in relazione alle nuove corse e agli orari”.

“Dobbiamo – prosegue – condividere un processo con la Provincia, per questo motivo credo ci sia bisogno di diversi incontri tecnici con l’amministrazione di Palazzo Caracciolo in questo mese, per arrivare al 3-4 febbraio in condizioni ottimali”.

Ovviamente, i nuovi piani prevedono anche maggiori costi. La cifra che emerge è di 500-600mila euro all’anno. “Spreriamo di buttare giù un piano che ci consenta di risparmiare qualcosa”, sottolinea De Sio. “Dipende anche da quanto tempo durerà il piano che sarà rivisto nel momento in cui sarà pronta l’Autostazione”.

“I costi sono minori”. Un po’ se lo auspica e un po’ lo chiede all’Air il Presidente della Provincia. Biancardi chiamerà anche la Regione Campania a fare la propria parte: “Non si tratta soltanto di spostare un terminal bus, il nostro intento è quello di migliorare i servizi non solo per la città di Avellino ma per tutta l’Irpinia. Entro fine mese avremo tutti i dati dall’Air e potremo fare tutte le valutazioni del caso sulla base di cose più concrete”.

“Avrei gradito che si operasse in maniera più veloce, visto che l’annuncio lo abbiamo fatto a luglio”. Così il sindaco Festa: “Ad ogni modo, prendiamo atto delle esigenze dell’Air e speriamo che nel più breve tempo possibile arrivi nel parcheggio dello stadio tutta la mole di corse dei bus”.