Ennesima tragedia nei campi: 44enne muore schiacciato dal trattore

Ennesima tragedia nei campi irpini. Oggi pomeriggio, intorno alle 15, un operaio di un’azienda agricola di 44 anni, A.P. le sue iniziali, è rimasto schiacciato sotto il suo trattore all’interno di un vigneto nel Comune di Montoro, nella frazione di Banzano, in contrada Monte Scorza.

L’operaio, originario della frazione Sant’Eustacchio di Montoro, stava svolgendo dei lavori quando, per cause in corso di accertamento, il trattore si è capovolto non lasciando scampo all’uomo, morto sul colpo. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Avellino con due squadre che, dopo gli adempimenti di rito, hanno recuperato il corpo e lo hanno consegnato al medico legale per il trasferimento in obitorio. Il trattore è stato recuperato e messo in sicurezza.