Provincia Emigrazione e spopolamento, venerdì il dibattito a Chianche 27 giugno 2018

L’ Associazione culturale “Cittadinanza Attiva – Chianche”, in collaborazione con il Comune di Chianche, ha organizzato per venerdì 29 giugno presso l’aula consiliare del Comune di Chianche, un convegno dal titolo Emigrazione e Spopolamento: cause ed opportunità di un fenomeno storico e ricorrente.

L’intento è quello di individuare strategie per arrestare o quantomeno diminuire lo spopolamento in atto nelle regioni meridionali e, più precisamente, nei paesi dell’entroterra come Chianche. Studi e dati Istat dimostrano, infatti, come nei prossimi venti anni, si potrebbe avere un crollo demografico attestabile intorno alle 40 mila unità nella sola Provincia di Avellino, con il prezzo maggiore pagato proprio dai piccoli centri.

A tal fine, individuando dei macro settori strategici del nostro tessuto economico sociale, i relatori avranno l’opportunità di presentare delle idee e dei progetti.

Interverranno al dibattito: Donato Gioseffi, Presidente del Gal- Cilsi, Carmine Nardone, Presidente di Futuridea, Stefano Di Marzo, Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, Don Nicola De Blasio, vicario episcopale per la Carità e Direttore della Caritas di Benevento, Antonella Oliviero, amministratrice di ConsulSat e Labtv e Carlo Grillo, sindaco di Chianche.

Modererà il confronto la giornalista Barbara Ciarcia.