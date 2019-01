Cronaca Primo Piano Emergenza neve, anziana bloccata in casa senza viveri: messa in salvo dalle Guardie Ambientali 5 gennaio 2019

Anziana bloccata in casa da neve e ghiaccio, arrivano i volontari di Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) Avellino. La donna non riusciva a raggiungere il market per fare la spesa e il vialetto, che collegava l’abitazione con la strada principale, era impraticabile anche per il veicolo 4×4 dei volontari.

La donna aveva in casa soltanto un po’ di latte e qualche biscotto. I volontari, coadiuvati dal presidente, hanno chiesto una lista e si sono premurati di farle la spesa. Così le Guardie Zoofile hanno potuto portare generi di prima necessità alla 75enne sola in casa e hanno, con non poca fatica, spalato la neve e tolto il ghiaccio dal vialetto e tirato fuori dal garage l’auto della donna.