Provincia Emergenza Covid-19, da Caposele una donazione al Moscati 9 aprile 2020

Il comunicato del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Caposele su raccolta donazione Ospedale Moscati di Avellino per emergenza Covid-19: “Stiamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore domani”: queste le parole del Presidente del consiglio Conte dopo il lock-down annunciato lo scorso marzo. E’ così che le abitudini di vita di tutti sono state stravolte da una minaccia che ormai tutto il mondo teme: il Covid-19. Nella corsa alla solidarietà oltre agli Stati nazionali, si sono lanciate grandi gruppi di imprese, privati cittadini, celebrità. Gli alunni del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Caposele non ha voluto far mancare il proprio supporto all’Ospedale Moscati di Avellino, devolvendo alla struttura ospedaliera le quote raccolte (pari a €1008,00) per un’uscita didattica successivamente annullata. Ci rendiamo conto che è solo una goccia, ma sappiamo che il mare è formato da tante gocce”.