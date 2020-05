Emergenza Covid-19, Gubitosa: “Atteggiamento sindaco Avellino incomprensibile, non siamo fuori pericolo”

“Trovo assolutamente incomprensibile l’atteggiamento del sindaco di Avellino Gianluca Festa, inopinatamente protagonista dell’assembramento che abbiamo visto nelle immagini riportate dai media. Si tratta di una inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti di quei medici, infermieri e operatori sanitari che in questi mesi hanno rischiato la vita nelle trincee degli ospedali, nei confronti di quelle famiglie che in questi mesi hanno pianto i propri cari senza nemmeno poterli salutare per l’ultima volta, nei confronti di cittadini, imprenditori, commercianti, artigiani che stanno provando a rialzarsi nel rispetto delle regole”.

Lo dichiara Michele Gubitosa, deputato M5S alla Camera.

“Non siamo ancora fuori pericolo come si evince dalle immagini del festeggiamento del sindaco Festa, la crisi sanitaria ed economica va affrontata con la massima accortezza e attenzione. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown, sarebbe un disastro, e questi atteggiamento incoscienti di certo non aiutano. La politica dovrebbe dare l’esempio e spero che questo pessimo segnale venga subito smentito dalla stragrande maggioranza dei cittadini che continuerà a rispettare le regole per il bene comune di tutti noi” conclude l’onorevole.