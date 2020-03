Attualità Emergenza Coronavirus, il SILC chiede tutela per il personale sanitario 9 marzo 2020

Di seguito la nota del Sindacato Italiano Lavoratori Confederati indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministero della Salute, al Ministero del Lavoro e della Funzione Pubblica e ai Presidenti delle Regioni:

Con la presente, per quanto in oggetto, si chiede alle SS.LL. in indirizzo di fronteggiare l’emergenza Covid-19 con

misure atte a sostenere, in un momento così difficile, il personale sanitario comparto/dirigenza, vista la carenza dei

medici e del personale infermieristico nelle strutture sanitarie su tutto il Territorio Nazionale.

Dopo anni di mancate assunzioni di personale operante nelle strutture sanitarie, risulta alquanto difficile far fronte

ad un’emergenza di rilievo non solo nazionale bensì mondiale dovuta ad una epidemia virale cosi aggressiva.

L’Organizzazione Sindacale S.I.L.C chiede alle SS.LL. :

-di stanziare fondi aggiuntivi per fronteggiare un eventuale piano straordinario di assunzioni di personale sanitario,

-di riconoscere a tutti i professionisti sanitari indennità economica pari a quella riconosciuta agli operatori che

lavorano presso i reparti di malattie infettive,

-di provvedere alla fornitura dei DPI necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19 (tale carenza provocherebbe

ulteriore assenza di personale sanitario con conseguente collasso del sistema sanitario),

-di favorire tute le esigenze genitoriali vista la chiusura degli asili e delle scuole collegate all’emergenza covid-19

attraverso la concessione di permessi retribuiti per tutti i lavoratori e lavoratrice che abbiano figli al di sotto dei 15

anni.