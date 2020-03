Emergenza Coronavirus, la nota del sindaco di Minori Andrea Reale

“Si ricorda che chiunque rientri dalle zone rosse (regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso E Venezia) senza comunicare alle autorità competenti i propri spostamenti è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale – ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori – come previsto dall’articolo 3, co 4, del DL 23 febbraio 2020, n. 6. Si comunica altresì che le Forze dell’Ordine competenti provvederanno ai controlli de quo e ad ordinare le misure richieste dal caso. Comunicate i vostri spostamenti ai seguenti numeri: Tel 089 69 39 60

Campania: 800 90 96 99 Emilia-Romagna: 800 033 033 Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 Lazio: 800 11 88 00 Lombardia: 800 89 45 45 Marche: 800 93 66 77 Piemonte: 800 333 444 Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88 Sicilia: 800 45 87 87 Toscana: 800 55 60 60 Trentino Alto Adige: 800 751 751 Umbria: 800 63 63 63 Val d’Aosta: 800 122 121 Veneto: 800 46 23 40 – Condividili, e lasciamo funzionare e liberi i numeri del soccorso! #sosemergenza” 348 999 14 11″. Ed inoltre il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha ricordato: ” Ecco i numeri verdi regionali attivati per l’emergenza Nuovo Coronavirus utili a decongestionare le linee di emergenza e garantire rapida risposta a chi ha bisogno immediato di aiuto. Calabria: 800 76 76 76

Ed in queste ore anche l’appello del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno:

“Nel rassicurare tutti che al momento sul nostro territorio comunale non ci sono casi conclamati di #Coronavirus, Chiedo la massima responsabilità di tutti in questo momento di scelte anche dolorose ma soprattutto di coloro che stanno tornando dalle zone focolaio del virus. Dovete comunicare alla polizia municipale al nr. di Tel 0818931049 del vostro arrivo e recarvi subito presso la vostra abitazione evitando anche di salutare i vostri familiari in attesa di istruzioni. Lo dovete fare perché potreste veicolare #inconsapevolmente sul nostro territorio il virus, lo dovete fare per rispetto a voi come uomini e a noi come vostri concittadini!!!

Coloro che non si #autodenunciano e nel caso in cui venissero scoperti anche su segnalazione, saranno denunciati alle autorità competenti!!!

Contattate per #informarvi prima di #partire per #rientrare a Somma Vesuviana i seguenti nr: 1500 e i numeri regionali per emergenza coronavirus”.