Emergenza Coronavirus, Eventi cancellati anche nei locali di Avellino fino al termine del provvedimento

Michael Mambri – In merito al provvedimento firmato in data 4 Marzo dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che prevede la sospensione fino al 3 Aprile di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni o spettacoli svolti sia in luoghi pubblici che privati ove non si possa consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro diversi eventi in programma sono stati cancellati in tutto il territorio nazionale.

Anche ad Avellino, diversi locali come l’Ultra Beat Cafè e il Tilt -Tattoo Bar Events hanno cancellato la programmazione di questo week end e di quelli avvenire fino alla data di termine del provvedimento.

I noti locali irpini hanno dato comunicazione del rinvio delle serate attraverso i loro canali social ( Facebook e Instagram ) puntualizzando che con rispetto e responsabilità si atterranno alle disposizioni che vietano a tutti l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

I locali comunque saranno aperti in questi giorni mentre continua il confronto con le istituzioni , le forze dell’ordine e i proprietari degli altri bar, locali e delle attività in generale.