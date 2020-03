Emergenza Coronavirus, i dati aggiornati sull’epidemia in Italia

3858 casi, 148 morti e 414 guariti. Sono i numeri aggiornati sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Covid-19 ha colpito una bimba di 45 giorni in Toscana. Alle Molinette di Torino invece positiva una coppia di Anziani: in quarantena l’intero reparto.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello a tutti gli italiani. Il premier Giuseppe Conte invece ha annunciato 7,5 miliardi per il sostegno a famiglie e imprese. Rinviato a data da destinarsi il referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo.

Scuole e università rimarranno chiuse fino al 15 marzo, ma non è escluso che il termine possa essere prorogato fino al 3 aprile. In tutte le regioni d’Italia si registrano casi di positività al Coronavirus. Colpiti oltre 90 tra Paesi e territori.