Emergenza coronavirus, D’Amelio: “Istituito in Consiglio un tavolo permanente con tutti i gruppi politici”

La Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta dalla presidente del Consiglio Rosetta D’Amelio, unitamente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, con la partecipazione del vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, si è riunita stamani in videoconferenza per verificare iniziative utili a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“In Consiglio – ha dichiarato la presidente D’Amelio – abbiamo istituito un tavolo permanente sull’emergenza coronavirus con il quale tutti i capigruppo potranno sottopormi proposte o problemi da portare all’attenzione del presidente De Luca”.

“E’ importante, infatti, in questa fase così difficile il contributo che ogni gruppo consiliare e ogni singolo consigliere può dare e lavorare in sinergia tra Consiglio e Giunta per far fronte alla pandemia e sostenere le migliori iniziative a tutela della salute pubblica e della tenuta economica e sociale della Regione”– ha sottolineato D’Amelio che ha aggiunto: “Saremo riuniti da remoto in via permanente e, in caso di necessità, ci riuniremo ancora per dare il massimo supporto al governo regionale e per sostenere gli interventi necessari per avviare da subito la rinascita economia e sociale della Campania”.