Emergenza Coronavirus, chiusura uffici comunali nella giornata di domani ad Ariano Irpino

Visto l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. l del decreto-legge n. 6 del 2020;

Considerato che è stato emanato un ulteriore provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2020 indicante nuove misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ;

Ritenuto, pertanto, necessario valutare l’adozione di misure organizzative precauzionali maggiormente idonee e adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando l’accesso del pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del personale in servizio e dell’utenza;

Sentiti al riguardo, i Dirigenti di Area interessati;

Il commissario straordinario del comune di Ariano Irpino dispone la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali per il 9 marzo 2020 per consentire l’adozione di misure maggiormente idonee e adeguate a contrastare e contenere il diffondersi del virus per di garantire e salvaguardare la salute del personale in servizio e dell’utenza.

Per le urgenze relative all’Ufficio Anagrafe-Stato civile contattare il n. 0825-875431 o inviare richieste all’indirizzo e-mail gelormini.ufficiodemografico@comunediariano.it

Per le urgenze relative agli altri Uffici contattare il centralino 0825-875100