Avellino Emergenza Ambientale, ad Avellino il 23 settembre assemblea popolare 19 settembre 2019

Lunedì 23 settembre, in occasione della prossima discussione in consiglio comunale della “Dichiarazione di Emergenza Climatica” e dell’inizio della settimana di mobilitazione contro i cambiamenti climatici promossa del movimento internazionale Fridays for Future, si terrà dalle 18:30 un’assemblea pubblica aperta a tutti all’interno della Chiesa del Carmine di Avellino.

“Abbiamo pensato di convocare un’assemblea aperta a tutti consiglieri, associazioni, movimenti, esponenti del mondo accademico, sindacati, mondo del commercio e dell’impresa senza alcuna primogenitura o tentativo di appropriazione di questioni di vitale importanza. Crediamo sia fondamentale confrontarci su quali misure intraprendere per concretizzare l’impegno del comune contro l’emergenza ambientale, per individuare strategie condivise su un tema di interesse comune in grado di coinvolgere anche la cittadinanza e i suoi corpi intermedi.

La città ha voglia di discutere di ambiente, di proporre soluzioni, di essere informata – sopratutto dopo quello che è successo con la ICS. Solo la partecipazione può trasformare la giusta preoccupazione in impegno propositivo e non in allarmismo disordinato” dichiara Francesco Iandolo, consigliere comunale di Avellino “La proposta di dichiarazione ha per il momento ottenuto interesse da parte di tutti i gruppi consiliari e speriamo che il 26, solo un giorno prima dello sciopero globale per il clima, possa essere approvato all’unanimità. Lunedì avremo la partecipazione e il contributo di Maria Marano, della segreteria nazionale di Legambiente e promotrice della Coalizione Clima che da 4 anni riunisce oltre 200 associazioni ambientaliste italiane, di tanti esponenti delle associazioni irpine e speriamo nella partecipazione di tutti i gruppi consiliari e, perchè no, dell’assessore all’ambiente. Abbiamo il dovere di definire una strategia pluriennale che renda davvero Avellino una città sostenibile”.