Avellino Emergenza abitativa, la Sai Cisal chiama il sindaco Festa 27 giugno 2019

“E’ nostro auspicio che l’emergenza abitativa possa essere al centro dell’attenzione della nuova amministrazione comunale del capoluogo, guidata dal sindaco Gianluca Festa. Riorganizzazione degli uffici ed efficacia delle risposte ai bisogni sono le priorità su cui puntare”, precisa Fausto Sacco, segretario provinciale della Sai Cisal di Avellino.

“Con l’avvio del nuovo ciclo amministrativo – prosegue il dirigente del sindacato autonomo degli inquilini – , non possiamo che formulare i nostri sinceri auguri di buon lavoro al sindaco, all’intero consiglio comunale e alla giunta di prossima nomina, nella speranza che la città possa vedere risolti i problemi che l’attanagliano e vivere una stagione di rilancio complessivo. Da parte nostra, nel portare avanti l’impegno sul fronte dei diritti dei cittadini, cercheremo di dare, come sempre, un contributo di idee e proposte, pronti a confrontarci con le istituzioni, nel merito delle questioni”.

“E’ per questa ragione, dunque, che chiediamo al sindaco di Avellino un incontro, non appena possibile, per sottoporgli le nostre riflessioni ed i rilievi in merito all’esigenza abitativa nel capoluogo, per segnalare le criticità presenti nelle politiche del settore e fornire, al contempo, indicazioni operative utili, per tentare di superare difficoltà e distorsioni”

“Sin d’ora – conclude Sacco – ci preme sottolineare, come abbiamo già fatto per il passato, che occorre intervenire sulla verifica strutturale degli alloggi pubblici, non solo quelli di proprietà dell’ ente, ma anche dello Iacp, e non solo in città, oltre a predisporre un piano di riqualificazione generale delle unità abitative. Infine, riteniamo doveroso far sì che alla pubblicazione di un bando di assegnazione corrisponda sempre una disponibilità certa di alloggi da assegnare”.