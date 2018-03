Avellino Elezioni Avellino, Sacco annuncia: “Rivoluzione cristiana scende in campo” 19 marzo 2018

“Rivoluzione Cristiana sarà in campo per le amministrative 2018 di Avellino con una propria lista” così il responsabile organizzativo regionale di RC, Fausto Sacco, che continua: “La città di Avellino ha bisogno di essere smossa dal troppo nullismo che oramai regna in tutti i settori. Ad Avellino, dove la politica era il pane quotidiano, abbiamo visto vincere alle politiche del 4 marzo il partito dell’antipolitica per eccellenza, il M5S con circa il 37%, e sapete perché? I partiti non sono stati in grado di poter portare le soluzioni giuste al problema e i vecchi e nuovi personaggi politici non hanno saputo dare risposte concrete se non correre alle varie poltroni per il padrone di turno. C’è bisogno di ripartire, e dobbiamo ripartire ovviamente dal centro destra e andare oltre”.

“Il contributo di ognuno di noi è necessario per battere la mala politica clientelare che ci ha gestito negli anni oltre al nuovo fenomeno dell’antipolitica – spiega Sacco. Noi di Rivoluzione Cristiana ci siamo, e tutti insieme dobbiamo candidarci ad essere l’alternativa a tutto ciò, si deve rifare la politica quella seria, quella che tutti conosciamo e che vorremmo che ritornasse per far rinascere la città di Avellino”.