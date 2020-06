Provincia Amministrative, ecco il primo candidato sindaco di Volturara Irpina 25 giugno 2020

La nota di Genuino Di Meo sulle elezioni amministrative a Volturara Irpina:

“È Genuino Di Meo il primo candidato sindaco del paese di Volturara Irpina per le prossime elezioni

amministrative 2020.

Tecnico di radiologia, Coordinatore del Servizio di Radiologia – Ecografia dell’A.S.L. AV 2, attualmente

assessore alla Comunità Montana Terminio Cervialto, Di Meo inizia la sua attività politica nel lontano 1996

quando entra a far parte, per la prima volta, del consiglio comunale di Volturara Irpina per arrivare a

ricoprire nel corso degli anni sia la carica di assessore che quella di vicesindaco del comune altirpino.

In questi anni, è sempre stato al fianco di tutta la popolazione volturarese e il suo senso civico gli ha

imposto di difendere un percorso che potesse portare ad un cambiamento dell’attuale sistema politico che

ha assunto negli ultimi anni sempre più le sembianze di una palude di interessi corporativistici e personali;

quel poco che si è realizzato è stato fatto passare come la concessione di un privilegio altamente

strumentalizzato al solo fine di incrementare il singolo consenso elettorale trascurando le vere necessità

dell’intera comunità volturarese.

Ciò lo ha portato a rassegnare le dimissioni dalla carica di vicesindaco nel marzo del 2020 e ad iniziare un

nuovo percorso politico basato sulla sua capacità amministrativa decennale e sulle qualità personali che

tutta la popolazione volturarese gli riconosce.

Infatti, un gruppo sostenuto di cittadini ha deciso di seguire il suo gesto di rottura dalla vecchia politica

condividendo l’impegno per la nuova ricostruzione economica, sociale e culturale di cui Volturara Irpina ha

bisogno e identificando Di Meo come la persona giusta ad essere il Sindaco del Popolo e non soltanto un

uomo prestato ad occupare una poltrona”.