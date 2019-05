Election day, l’affluenza alle ore 12: 19,58 la percentuale in città. 17,40% il dato in Irpinia

Urne aperte dalle 7.30 fino alle 23 di oggi, domenica 26 maggio. Per 45 comuni della provincia di Avellino, compreso il capoluogo, si vota sia per rinnovare i rappresentanti italiani nel Parlamento europeo sia per eleggere il nuovo sindaco e la sua giunta.

Secondo i dati registrati dal Ministero dell’Interno, ad Avellino l’affluenza alle 12 è stata del 19,58% . In città per le Europee l’affluenza registrata è stata del 17,72, dato in aumento rispetto a cinque anni fa (10,74).

Nel secondo comune della provincia, Ariano Irpino, alle 12 hanno votato per le Europee 4.103 votanti su 19.671 elettori, 20,86 % mentre per le amministrative 4.104 votanti su 20.958 elettori, 19,58%.

A Montoro, la percentuale dei votanti per scegliere il governo cittadino è stata del 19,67 ; mentre per le europee 20,67%.

Il comune con la più alta percentuale è Taurano con il 31,77%, quelli dove si è registrato il minor afflusso degli elettori sono Cassano Irpino e Nusco, rispettivamente con l’8,85 e l’8,97%.

La percentuale complessiva degli elettori irpini che si sono recati alle urne per le elezioni comunali è stata del 19,82; per le europee, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale (14,04), è del 13,06.

I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 9 giugno 2019.

