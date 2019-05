Politica Primo Piano Election day, il deputato 5S Michele Gubitosa alle urne: “Votiamo per continuare a combattere” 26 maggio 2019

Il deputato della Repubblica, Michele Gubitosa, ha votato alle 16 al seggio 5 di Montemiletto.

A Montemiletto, come in altri 44 comune della Provincia di Avellino, si vota sia per le Europee che per le amministrative.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle a Montecitorio ha dichiarato: “C’è ancora tempo per andare a votare. Votiamo per continuare a combattere corruzione e illegalità, votiamo per eliminare altri odiosi privilegi, votiamo per abbassare le tasse alle imprese e per sostenere le famiglie”.

”Votiamo per dare più forza a chi in questi mesi ha lavorato duro per gli italiani. Forza!” Ha concluso l’onorevole Michele Gubitosa.