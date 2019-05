Election Day, affluenza boom alle 19. E c’è già il primo sindaco in Irpinia

Affluenza boom alle ore 19:00 in Irpinia: 40,68% per le Europee e 51,24% per le Amministrative. Superati nettamente i votanti sia rispetto al 2014 che al 2018.

In città il dato rilevato è del 55,55% per le Europee e del 54,1% per le Amministrative. Ad Ariano hanno votato: per le Europee 11.860 votanti su 19.671 elettori (60,29 %) e per le Amministrative 11.855 votanti su 20.958 elettori (56,57%).

E’ c’è già il primo sindaco in Irpinia: Luigi De Nisco, a capo della lista Uniti per Unire, aveva contro soltanto il raggiungimento del quorum, superato agevolmente già nel pomeriggio (58,07%). De Nisco è stato eletto per il terzo mandato sindaco di Venticano.

Si ricorda che il voto si può esprimere solo fino alle ore 23:00 di oggi.

