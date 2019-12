Attualità Effetti collaterali nei trattamenti medici, una vera emergenza. I possibili rimedi 21 dicembre 2019

La lotta all’evento avverso è oggi la parola d’ordine nel sistema sanità ed è il più importante indicatore di qualità delle prestazioni sanitarie. Gli effetti collaterali, o le complicanze, dovuti a trattamenti medici, negli ultimi venti anni, da fenomeno da indagare, sono diventati una vera e propria emergenza per il Sistema Sanitario Nazionale italiano visto che hanno alimentato un contenzioso di dimensioni sempre più crescenti. In assenza di contromisure adeguate, l’intero sistema di welfare, così come lo conosciamo oggi, rischia seriamente di andare in crisi.

Espansione srl di Sergio Bolognese affianca case di cura, istituti di riabilitazione, centri polidiagnostici, laboratori di analisi cliniche, cooperative, in questo delicato percorso di aggiornamento professionale dei lavoratori del settore sanitario con riferimento alla tematica della gestione del rischio clinico. E’ pronto un piano formativo nazionale che, tra le altre cose, prevede progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di nuovi processi in azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti. Evento Avverso è un programma di formazione continua, un piano organico di interventi formativi per tutte le aziende del settore sanitario.

Il programma di formazione sarà presentato agli organi di informazione della Campania lunedì 23 dicembre alle 10 nel corso di un “Open day” organizzato presso la sede di Avellino di “Espansione”. Durante la conferenza stampa, “Espansione srl” presenterà ufficialmente anche il piano “Quartosettore”, piano formativo settoriale dell’assistenza sociale con interventi rivolti al personale operante nelle aziende del quarto settore. ll piano formativo “Quartosettore” interviene nei piani di formazione e qualificazione degli operatori delle “benefit corporation” che si occupano di assistenza sociale. E’ un piano organico di interventi formativi per tutte le aziende del quarto settore: cooperative sociali, onlus, fondazioni, associazioni impegnate prevalentemente nelle attività di assistenza sociale.