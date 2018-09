Provincia Educazione alla cittadinanza, Serino aderisce alla campagna Anci 13 settembre 2018

L’Amministrazione comunale di Serino, attraverso l’Assessorato al Turismo, alle Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR, guidato da Marcello Rocco, aderisce alla campagna promossa dall’Anci “Educazione alla Cittadinanza” che si pone come obiettivi educare al Bene Comune e promuovere la partecipazione civica; educare alla legalità e alla sicurezza nel rispetto reciproco; educazione all’utilizzo della rete contro hate speech, cyber bullismo e fake news; migliorare comportamenti e stili di vita sostenibili; lotta allo spreco alimentare; tutela dell’ambiente e spazi comuni.

Si intende perseguire tali obiettivi partendo dai banchi di scuola per formare buoni cittadini attraverso: studio della Costituzione per conoscere doveri e diritti dei cittadini; recuperare il valore della memoria, di ciò che siamo stati, siamo e saremo; affermazione dei concetti di pace; fratellanza e libertà nella costruzione della coscienza del bambino-cittadino; studio dei principi giuridici fondamentali, soprattutto quello dell’eguaglianza su tematiche cardine; introduzione dell’educazione ambientale e dell’educazione digitale; educazione alimentare per un corretto stile di vita e per la lotta allo spreco; approfondimento delle Istituzioni nazionali ed europee e dei sistemi di governo; conoscenza degli elementi fondamentali del Diritto, in particolare del Diritto del lavoro.

Di seguito, l’iter per l’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto indipendente nelle scuole di ogni ordine e grado: 14 Giugno 2018, proposta depositata in Cassazione; 15 Giugno 2018, annuncio su Gazzetta Ufficiale n. 137; 20 Luglio 2018, avvio raccolta firme (minimo 50.000); presentazione in Parlamento.

“Sono già 179 i Comuni, piccoli e grandi, che hanno aderito, in tutta Italia, tra cui quello di Bari, Roma, Milano e Firenze”, spiega l’Assessore Marcello Rocco, che continua: ““L’Amministrazione comunale di Serino si impegna quindi, attraverso la delibera di Giunta approvata ieri, martedì 11 settembre, a concorrere al conseguimento dell’obiettivo di 50.000 firme, entro il 5 Gennaio 2019, mettendo in essere tutti gli sforzi necessari”.

“Sarà quindi possibile recarsi presso l’Ufficio anagrafe del Comune di Serino, a partire da lunedì 24 Settembre, per apporre la propria firma” afferma Rocco che conclude: ““Per noi questo rappresenta il modo migliore per augurare ai tanti studenti serinesi, irpini ed italiani e alle loro famiglie un buon rientro a scuola.”