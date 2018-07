Attualità Primo Piano Edilizia scolastica, otto progetti per la messa in sicurezza. Tra le strutture candidate anche la palestra del liceo Mancini 5 luglio 2018

L’ Amministrazione Provinciale ha candidato otto progetti all’ “Avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio”, grazie al quale saranno finanziati interventi per l’adeguamento antisismico e la completa agibilità degli edifici, per il piano antincendi e per il completamento di strutture scolastiche non ultimate per carenza di fondi.

Sono previsti ulteriori finanziamenti per ampliamenti e nuove costruzioni necessarie a soddisfare specifiche esigenze didattiche (laboratori, palestre ecc.).

I provvedimenti approvati dal presidente Domenico Gambacorta per dare il via libera ai progetti, riguardano i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’immobile di via Tuoro Cappucini di Avellino, già sede dell’Isa “De Luca”;

La realizzazione di interventi o riparazioni strutturali dell’edificio di via Covotti ad Ariano Irpino, già sede ex ITG “Bruno”; l’intervento di adeguamento sismico dell’immobile di via Pescatori ad Avellino, sede del liceo “Imbriani”; i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’auditorium dell’Itis “Guido Dorso” di Avellino; i lavori di consolidamento corpo “C” dell’Itc “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi; i lavori di completamento della palestra dell’Itc “Ronca” di Montoro; i lavori di adeguamento sismico delle strutture della sede dell’istituto superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino; i lavori di riparazione del solaio di copertura della palestra dell’edificio scolastico del liceo “Mancini” di via De Concilij ad Avellino.