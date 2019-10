Ecosistema urbano, Avellino perde posizioni e scivola in basso nella classifica Legambiente-Sole 24 Ore

Avellino città poco green, perde posizioni nella classifica de “Il Sole 24 Ore“. E’ in edicola questa mattina “Ecosistema urbano“, il 26° rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che misura le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia. In testa della classifica c’è Trento, sul podio anche Mantova e Bolzano. Ultima è Catania. Avellino è al 65° posto e perde posizioni rispetto all’anno scorso. In Campania è seconda, perché la prima posizione è di Benevento: 47^. Caserta è 72^, Salerno 75^ e Napoli 84^.

Il rapporto annuale misura le prestazioni dei capoluoghi italiani in 5 categorie: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. A livello generale Ecosistema urbano rileva un miglioramento della qualità dell’aria, almeno per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili e biossido di azoto, per le quali si distinguono in positivo diversi centri meridionali medio-piccoli. Tra i record da segnalare, Potenza, dove si produce la minor quantità di rifiuti. Milano, invece, è la prima per offerta di trasporto pubblico e uso efficiente del suolo.