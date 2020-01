Ecco le marche di auto più vendute in Irpinia

5.503 vetture. È questo il numero di unità immatricolate nel 2019 in Irpinia sulla base dei dati pubblicati oggi da InterAutoNews e Unrae direttamente analizzando le rilevazioni CED del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 31 dicembre scorso. La ricerca, illustrata dall’Osservatorio Economico di AutomobilismoIrpino.it, esprime ancora una volta la vitalità della nostra provincia che in campo automobilistico si colloca al secondo posto delle regione in termini di nuove immatricolazioni in proporzione alla popolazione residente.

Con 132 nuove vetture ogni 10.000 abitanti la provincia di Avellino segue infatti solo quella di Salerno, precedendo invece nell’ordine Benevento, Caserta ed infine Napoli, mentre su base nazionale registra lo 0,29% del totale immatricolazioni pari ad 1.916.320 unità. Fiat è il brand preferito con poco meno di 1.000 (982) nuove unità vendute nel 2019, mentre poche decine di vetture dividono Citroen e Kia rispettivamente al secondo e terzo posto con 458 e 424 unità. Subito al ridosso delle posizioni da podio, Ford e Volkswagen seguono appaiate al quarto posto con 390 unità, mentre Dacia, Hyundai, Jeep, Audi e Peugeot completano la Top-10 dei brand più venduti in Irpinia.

Tra i marchi di più spiccata connotazione premium, Mercedes, 14esima con 155 immatricolazioni, si aggiudica il duello con BMW, solo 20esima alle spalle di Alfa Romeo. Da segnalare infine la presenza di un unico irpino tra gli acquirenti di una Ferrari nel 2019, mentre 11 sono i nuovi proprietari di una Porsche e 4 quelli di una Maserati. 12 invece gli acquirenti dal piede pesante che hanno scelto il marchio Abarth, mentre di temperamento sportivo, ma a zero emissioni, sono anche le 2 Tesla approdate in Irpinia per altrettanti acquirenti della casa californiana specializzata in vetture a propulsione elettrica. Tutti i dati da giovedì on line sul sito AutomobilismoIrpino.it.