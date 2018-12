Economia Eccellenze italiane, all’azienda irpina “Iquadro” il Premio Innovazione Smau 2018 14 dicembre 2018

Nell’ambito della sesta edizione dello SMAU sono state premiate le Aziende vincitrici del premio innovazione.

Alla presenza di player internazionali del mondo dei sistemi informativi e del mondo dell’industria, tra cui la FCA che ha ricevuto il Premio SMAU Corporate Open Innovation 2018, è stato consegnato alla società IQUADRO S.r.l., start up innovativa con sede presso l’Incubatore Tecnologico MHI di Torre le Nocelle, il Premio Innovazione SMAU 2018 per il Sistema Informativo “Desia”.

La piattaforma si basa su un sistema unico integrato che permette la completa tracciabilità del processo di conferimento dall’Utente fino ai centri di raccolta, con l’obiettivo di monitorare tutto il servizio e permettere al Comune di applicare la tariffazione puntuale. Il sistema utilizza diverse tecnologie, dai sistemi di identificazione ai dispositivi mobili a supporto di tutte le operazioni sul campo, ai sistemi connessi per il controllo remoto (isole ecologiche fisse e mobili).

Numerose sono le tecnologie messe in campo, dal sistema gestionale su base rigorosamente open source, all’IoT per la governance delle stazioni di conferimento fisse, all’ analisi dei dati per la corretta applicazione della tariffa puntuale.

La Piattaforma Desia (De Vizia Sistema Informativo Ambientale), realizzata grazie al contributo della De Vizia transfer S.p.A. che, oltre ad aver creduto sin dalla fase embrionale nell’iniziativa, ha implementato il Desia alla gestione integrata dei servizi di Igiena Urbana della Citta di Cagliari, è stato giudicata “Eccellenza Italiana modello di innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni”.

Emozionato per il prestigioso riconoscimento il Direttore Tecnico della Iquadro, l’Ing. Valeriano Fabris, ha dichiarato: “ Il Premio Innovazione Smau non è solo il riconoscimento del nostro impegno quotidiano, delle nostre competenze e dei sacrifici quotidiani del gruppo di lavoro della Iquadro, deve essere anche il premio a chi come la De Vizia transfer S.p.A. ed il Comune di Cagliari hanno creduto nell’innovazione nell’interesse della qualità dei servizi erogati ai propri cittadini. Gli amministratori della Città di Cagliari, i Dirigenti ed il Management della De Vizia meritano come noi questo riconoscimento. Grazie a Tutti”.

Smau è la vetrina per i migliori progetti in tema di città intelligenti, per trasformare il territorio in una fucina di buone pratiche e di innovazione, il premio alla Iquadro è la conferma che la Campania, grazie alla presenza di aziende leader a livello nazionale, possiede una offerta di altissimo livello in termini di tecnologie e competenze.