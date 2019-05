E’ l’Election Day irpino: non solo Amministrative, ecco come si vota alle Europee

Renato Spiniello – Non solo Elezioni Amministrative, negli stessi orari (dalle 7:00 alle 23:00) si vota in tutta Irpinia anche per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento di Bruxelles.

La scheda che ci vedremo consegnare è di colore arancione, per votare è necessaria la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In caso di tessera elettorale smarrita si può andare a chiedere un duplicato negli uffici comunali, dopo aver effettuato la denuncia di smarrimento. Potranno votare tutti gli italiani che hanno compiuto i 18 anni d’età e i cittadini europei che hanno la residenza in Italia e hanno deciso di votare per candidati italiani.

Per votare basta barrare il simbolo prescelto. E’ possibile, inoltre, esprimere fino a tre preferenze, rispettando la regola dell’alternanza di genere. Non si possono, in pratica, votare solo uomini o solo donne: in quel caso la seconda e l’eventuale terza preferenza verranno annullate.

Lo scrutinio inizierà alla chiusura delle urne (ore 23:00) e andrà avanti fino alla conclusione delle operazioni.

QUI PER CONOSCERE TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD.