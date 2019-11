E’ la napoletana Paola Spena il nuovo Prefetto di Avellino

Alfredo Picariello – E’ Paola Spena il nuovo Prefetto di Avellino. E’ terminato da poco il Consiglio dei Ministri che ha provveduto ad un vasto movimento di Prefetti. Paola Spena viene da Sondrio, dove ha ricoperto il proprio incarico per poco, dall’1 aprile scorso. Maria Tirone, attuale Prefetto di Avellino, sarà vice capo di dipartimento per l’espletamento di funzioni vicarie direttore centrale per le autonomie presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali a Roma.

Paola Spena è nata a Napoli il 22 novembre 1959. Laureata in giurisprudenza. Entrata in Amministrazione nel 1987, si occupa di Enti locali e procedure elettorali presso la Prefettura di Pistoia. Assegnata alla Prefettura di Napoli, dirige l’area immigrazione, curando l’avvio dello Sportello Unico, nonché l’Ufficio antimafia e beni confiscati e l’area ordine e sicurezza pubblica.

Ricopre, prima il ruolo di Vice Capo di Gabinetto e, poi, quello di Capo di Gabinetto della Prefettura di Napoli fino all’aprile 2017, quando è designata Vicario alla Prefettura di Torino, dove ha, tra l’altro, coordinato il gruppo di lavoro per le Progettualità relative alla Liberazione del Complesso ex-MOI e l’attività della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per gli eventi di maggiore rilevanza.

E’ stata, altresì, destinataria di incarico speciale del Ministro dell’Interno per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella c.d. “Terra dei Fuochi”. Ha svolto anche le funzioni di vice Capo di Gabinetto della Giunta Regionale della Campania.

Ha ricoperto numerosi incarichi tra cui:

– Commissario Straordinario in diversi Comuni;

– componente di Commissioni straordinarie per la gestione di Comuni sciolti per condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

– coordinatrice delle Commissioni di accesso presso alcuni Comuni della provincia di Napoli;

– coordinatrice di tavoli sulla sicurezza del lavoro in ambito portuale e sulla sicurezza nelle circoscrizioni del Comune di Napoli.