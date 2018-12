Avellino E’ già tempo di Amministrative. Pionati: “Darò il mio contributo per Avellino” 30 dicembre 2018

“Sento la necessità di dare un contributo a una città che avverte il bisogno di una nuova proposta. È prematuro parlare di nomi e liste”. Lo ha detto l’ex senatore Francesco Pionati ieri ad Avellino per ricevere il premio come professionista dell’anno organizzato da ”Nuova Ricerca Association”.

”È indispensabile – ha detto il giornalista Rai – collegare tutte quelle energie che non si riconoscono ne’ a destra, né a sinistra e lavorare ad un progetto in grado di far cambiare davvero aria. In questo ultimo anno, in Comune abbiamo assistito ad ogni genere di comportamento. In Consiglio, si è portato avanti uno spettacolo certamente distanti anni luce da quando nei banchi di Palazzo di Città sedevano personalità di ben altro spessore. Il fallimento del Movimento cinque stelle non è sfuggito a nessuno. Adesso, però, serve iniziare una nuova fase e ritrovarsi.

Non abbiamo bisogno dell’ennesimo simbolo, ma di un gruppo persone impegnate che intendono dare una mano per la città. Se dovrò adoperarmi per fare da collante, certamente non mi tirero’ indietro. Dire però di essere, già oggi, l’ennesimo candidato sindaco mi sembra sbagliato”.