E' di Mirabella Eclano la nuova Miss Over Fashion eletta a Ravenna 27 ottobre 2019

Alla faccia di chi sostiene ogni cosa a suo tempo! Perché la bellezza, il fascino non hanno età. E l’età non è altro che un numero. Lo sa molto bene la splendida Pina Lambiase, per gli amici Pineta, che si è aggiudicata il massimo titolo, quello di Miss Over Fashion, nell’ambito del rinomato concorso riservato alle reginette di bellezza diversamente giovani che si tiene a Ravenna.

Pina, irpina verace di Mirabella Eclano, ha sbaragliato tutte le concorrenti, e quando meno se lo aspettava, è stata proclamata la più fashion delle over giunte sulla riviera romagnola da tutta Italia. Tutte agguerrite, tutte in gran tiro per superare il concorso. E alla fine l’ambita fascia argentata della giuria e degli organizzatori della famosa kermesse dedicata appunto alle reginette più attempate è andata alla divina Pina Lambiase.

“La dedico a mio marito Tony che mi sostiene e mi incoraggia a partecipare a queste manifestazioni – ha commentato a margine dell’evento la vincitrice del titolo di Miss Over Fashion -. Il tempo passa, i concorsi pure, ma alla fine resta la bellezza dell’animo dello spirito e la voglia di mettersi comunque in gioco e in discussione”. In barba ai giudizi e pregiudizi della gente Pina Lambiase va fiera dell’ennesimo titolo conquistato a Ravenna.

E nel futuro prossimo della meravigliosa miss di Mirabella Eclano ci sono ancora tante competizioni e altrettanti successi da portare a casa e condividere con Tony, il compagno di una vita. Intanto Pina si gode questo titolo, quasi inatteso, ottenuto alla fine della kermesse internazionale che si è svolta a Ravenna. Davanti ha un’altra fascia e un altro sogno da realizzare.