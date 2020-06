Economia In Evidenza Primo Piano E-commerce, la Camera di Commercio di Avellino pubblica il bando per accedere ai finanziamenti 22 giugno 2020

Pubblicato il bando Voucher digitali I4.0 della Camera di Commercio di Avellino per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese per l’anno 2020 che prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese sostenute per un importo massimo di 5 mila euro, con un’ulteriore premialità alle imprese con rating di legalità.

All’iniziativa è stato destinato dall’Ente camerale un fondo iniziale di 100 mila euro che potrà essere incrementato in relazione alle domande pervenute.

L’intervento prevede la concessione di voucher che le imprese utilizzeranno per l’avvio o il completamento di processi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese messe a dura prova dall’emergenza sanitaria da covid-19 e da ora impegnate in una delicata e complessa fase di ripartenza.

I voucher digitali 2020 rappresentano per le imprese irpine un’occasione importante dal punto di vista economico ma anche per ridare slancio ai percorsi d’innovazione della gestione aziendale, che proprio la pandemia ha evidenziato come strategici per la competitività del sistema imprenditoriale.

Più nello specifico i voucher digitali I4.0 intendono dare un sostegno alle imprese che stanno investendo sull’utilizzo di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, nonché sulle nuove modalità di lavoro, puntando ad incentivare l’accesso delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, ai più rilevanti canali di vendita online e alle principali piattaforme di pagamento internazionale, agevolandone la presenza sui più diffusi marketplace, così come coprendo in parte i costi per introdurre in azienda sistemi di smart working.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativain provincia di Avellino di tutti i settori economici. Per partecipare al bando voucher I4.0 anno 2020, le imprese dovranno inoltrare la domanda, firmata digitalmente con tutti gli allegati, esclusivamente in modalità telematica, tramite lo sportello Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it)- Servizi e-gov – Contributi alle imprese – a partire dalle ore 9.00 del giorno 3 luglio 2020.

Per supportare le imprese nella presentazione delle domande il Punto Impresa Digitale presso la Camera di Commercio di Avellino ha organizzato un webinar lunedì 29 giugno alle ore 11.00 in cui saranno fornite indicazioni sul bando.