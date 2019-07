Sport E’ Alfredo Ambrosone il secondo colpo di mercato targato Atripalda Volleyball 21 luglio 2019

E’ Alfredo Ambrosone il secondo colpo di mercato targato Atripalda Volleyball. Farà coppia con Emanuele Fastoso nel ruolo di centrale. Ambrosone viene dall’esperienza di Cimitile dove, nelle ultime tre stagioni, ha disputato il campionato di serie B, affrontando lo scorso anno la formazione atripaldese. Il centrale è cresciuto nell’Asd Volleynsieme a Montesarchio dove ha disputato tutti i campionati giovanili dall’under 13 all’under 19 giocando anche campionati di prima divisione e serie D. Poi è passato al Centro Volley San Marco a Cancello dove ha disputato tre campionati di serie C per poi passare alla corte di coach Calabrese a Cimitile. Approda ad Atripalda fortemente voluto dalla società e da mister Racaniello ed è molto entusiasta per questa nuova avventura: “Ho deciso di accettare la proposta dell’Atripalda per vari motivi. Il più importante è stato quello che hanno deciso di puntare su di me. Ho sentito verso di me una stima forte sia dalla società che dal mister. Questa già è una buona base di partnza. E poi, ovviamente, la società ha una grande storia alle spalle e tutti i miei compagni come Rescignano mi ha parlato bene e quindi c’erano tutti i presupposti per accettare”.

A spingere l’atleta verso Atripalda è stato anche una vecchia conoscenza come Gianmarco De Palma: “Gianmarco ha sempre avuto un po’ di nostalgia nei confronti dell’Atripalda e mi ha parlato benissimo della società, della struttura e della splendida organizzazione. E sono rimasto colpito dalle sue parole”.

Sugli obiettivi Ambrosone è molto chiaro: “Il mio obbiettivo personale è quello di migliorare sempre di più e dare un contributo alla squadra per raggiungere il massimo. Come squadra, dato il roster che si sta formando, l’intento è quello di fare un buon campionato, da metà classifica, e giocarcela con tutti”.

Il neo centrale biancoverde poi esprime un commento sul girone appena formato e che vedrà la squadra impegnata con le campane e pugliese: “Sarà un girone impegnativo, con le formazioni leccesi e in particolare Casarano che sono delle corazzate, ma a parte loro le forze di noi campane si equivalgono non essendoci più Ottaviano e quindi ce la giocheremo con tutte. Infine Ambrosone ringrazia la sua ex società che lo ha lanciato in orbita serie B: “Ringrazio la società Cimitile soprattutto la famiglia Manganiello, anima della società, il mister e i ragazzi che mi hanno accompagnato in questi tre anni che mi hanno fatto sentire a casa e gli sarò sempre grato perché mi hanno dato l’opportunità di esordire nel campionato nazionale”.