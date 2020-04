Due positivi al Covid-19, i primi contagiati a Montemiletto

Due positivi a Montemiletto. E’ il sindaco stesso, Massimiliano Minichiello, a comunicarlo. Uno dei due è ricoverato da molti giorni in isolamento in una casa di cura. “L’Asl – sottolinea il primo cittadino – non ha avuto alcun contatto sul territorio. L’altro già da diversi giorni è in isolamento è in isolamento volontario, è stato sottoposto a quarantena obbligatoria. Entrambi sono in buone condizioni di salute”.

“Si invita la cittadinanza a mantenere la calma – scrive tra le altre cose il sindaco -, a uscire rispettando in modo tassativo le restrizioni in vigore nonché a rispettare tutte le misure di prevenzione igienico sanitarie. Il primo pensiero vai ai concittadini ai quali l’amministrazione augura buona guarigione”.