Due linee di produzione e assistenza post-vendita: al via il nuovo corso IIA

A Flumeri ci saranno due linee di produzione, una per l’elettrico e l’altra per il gasolio. In più ci sarà un servizio di assistenza post vendita che prevede l’officina meccanica ed il revamping. L’ex Irisbus cambia finalmente pelle. Buone notizie dal Mise al termine del vertice tra i vertici di Industria Italiana Autobus, il sindacato e gli enti di Campania e Emilia Romagna.

Nel 2019 dovrebbero essere realizzati 51 autobus a Flumeri e circa 100 a Bologna. Nell’arco di 3 anni la produzione dovrebbe rientrare completamente in Italia. Il piano prevede la realizzazione di 626 autobus nel 2019 di cui il 25% prodotto in Italia, 650 nel 2020 di cui il 60% e 700 nel 2021 di cui l’80% nel Paese.

Il Governo, inoltre, ha stanziato 3,7 miliardi di euro per la mobilità

pubblica e nel CdA di Industria Italiana Autobus è entrato un uomo di Invitalia.

Confermata, in attesa del nuovo socio, la compagine societaria così suddivisa: 42,76% Invitalia, 28,65% Leonardo e 28,59% Karsan. Entro il 29 luglio del 2019 è previsto l’ingresso del nuovo socio industriale.

“Ci sono tutte le condizioni per appianare gli ultimi debiti e ripartire con forza. In questi mesi tutte le vecchie forze politiche non hanno fatto altro che attaccarci. Abbiamo risposto con i fatti. Stiamo risollevando uno stabilimento che era destinato a morte certa”, precisa il parlamentare irpino Generoso Maraia.

“Stiamo lavorando con grande entusiasmo per risolvere i problemi accumulati in decenni di mal governo. Ultimo tassello è la scelta del partner privato che per entrare dovrà mettere subito sul piatto 9 milioni di euro”.