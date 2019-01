Cronaca Due incendi a Montoro, in fiamme una palazzina di Aterrana e un deposito di autoarticolati 7 gennaio 2019

Pomeriggio di paura per gli abitanti di una palazzina in via Madonna delle Grazie a Montoro, località Aterrana dove è divampato un incendio. Le cause sono ancora da verificare, ma intanto i vigili del Fuoco sono intervenuti per placare le fiamme e le operazioni sono ancora in corso.

Completamente distrutto l’appartamento situato al terzo piano da cui l’incendio è partito. Al suo interno non c’erano gli inquilini, ma solo un gatto che è stato tratto in salvo dai vigili del Fuoco e portato da un veterinario per accertarsi delle sue condizioni di salute. Bloccati dalle fiamme, gli inquilini del piano superiore sono stati salvati grazie all’autoscala; mentre, un altro abitante dell’edificio è stato assistito dagli operatori sanitari del 118 a causa di un principio di intossicazione.

Durante le operazioni in via Madonna delle Grazie, parte della squadra è accorsa per sedare le fiamme in un altro edificio. Si tratta di un deposito di autoarticolati, sempre a Montoro Inferiore. Qui è andato a fuoco un container per autolavaggio dei mezzi. Il celere intervento dei vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme non si propagassero agli altri automezzi.