Cronaca Due auto in fiamme nel giro di poche ore: doppio intervento dei caschi rossi 25 giugno 2018

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati quest’oggi in un doppio incendio che ha riguardato due autovetture.

Il primo veicolo, in transito sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, è andato a fuoco intorno alle ore 10:00. Il pronto intervento di una squadra ha permesso lo spegnimento e la messa in sicurezza.

A seguire, la seconda auto, è andata a fuoco ad Avella in via Turati. Anche in questo caso il veicolo è stato spento e messo in sicurezza. Danneggiata una cabina dell’Enel limitrofa.