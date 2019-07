Cronaca Primo Piano Due auto finiscono fuori strada: i caschi rossi recuperano un uomo incastrato nell’abitacolo 16 luglio 2019

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco sulle strade provinciali dove due automobili sono finite fuori strada.

La prima auto, guidata da un 73enne che ne ha perso il controllo, è andata a finire in una scarpata. Nell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 281 di Guardia dei Lombardi, l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda è intervenuta prontamente a contrada Oliveto, dove ha recuperato l’auto ed estratto il 73enne, consegnandolo ai sanitari del 118 per il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino.

In serata, invece, la squadra dei caschi rossi di Lioni, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi, sempre per un incidente che vedeva coinvolta una sola autovettura, ribaltatasi fuori strada, in via San Marco.

In questo caso l’uomo alla guida di 42 anni non è rimasto incastrato, ma ha riportato diverse ferite per cui è stato trasportato presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche.