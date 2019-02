Provincia “DSA: diamo spazio alle abilità”, l’incontro sabato 16 febbraio a Forino 15 febbraio 2019

Anche nella nostra provincia,sono in costante aumento gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), si tratta di alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione da parte delle istituzioni scolastiche, della famiglia e della collettività perché vivono una condizione di disagio che, se non opportunamente seguita, rischia di compromettere in maniera marcata il processo di apprendimento e il conseguente rendimento scolastico dell’alunno oltre che trasformarsi in una condizione di malessere a più livelli (affettivo, relazionale e psicologico).

Il giorno 16 febbraio 2019 presso la Parrocchia Santi Biagio, in via Siniscalchi 8 a Forino, l’associazione Forza dei consumatori organizza una giornata informativa per genitori ed insegnanti dal titolo “Dsa: diamo spazio alle abilità” .

Cosa sono i bisogni educativi speciali e i disturbi specifici dell’apprendimento? Esistono segnali che consentono di individuarli precocemente? Come avviene il processo diagnostico e quali sono le strategie di intervento? A queste domande e alle eventuali poste dai presenti risponderanno gli esperti presenti: Dott.ssa Daniela Arace, sociologa; dott.ssa Rossella Santoro, logopedista e la dott.ssa Angela Amoroso psicologa.