Attualità In Evidenza Primo Piano Dramma di Grottaminarda, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni si uniscono al dolore delle famiglie 24 settembre 2019

“Basta una frazione di secondo e la vita, per come la conosciamo fino a quel momento, diventa un’altra. Non serviranno queste mie parole a colmare il vuoto infinito nei cuori di chi ama questi ragazzi, non serviranno le lacrime da padre per dire che non c’è dolore più grande di perdere i propri figli. E non servirà dire che sono vicino alla famiglia, perché il dolore che proveranno in questo momento è indescrivibile e implacabile. Ma voglio comunque abbracciarvi con sommesso dolore e tanta vicinanza. Da parte mia, delle Vibrazioni e del nostro Staff, vi siamo vicini con tutto il nostro cuore, perché a parte il lavoro che facciamo, siamo esseri umani, uomini, genitori. In un incidente stradale, Francesca 20 anni, Lorenzo 15 e lo zio Rocco, perdono la vita. Che il Grande Spirito vi accolga con tutto il suo immenso Amore!”.

E’ il lungo post pubblicato su Instagram da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni che si sono esibiti a Grottaminarda lo scorso 21 agosto in occasione de “Il Festone”.

La band era stata a cena a Carpignano, presso il “Paradise”, e lì aveva conosciuto le famiglie Guarino e Schirinzi, che da qualche giorno fa, dopo un incidente stradale sulla Telesina, stanno vivendo un autentico dramma per la morte dei giovanissimi fratelli Francesca di 20 anni e Lorenzo di 15 e dello zio dei due Rocco.

L’artista, che ha saputo dell’incidente, ha voluto esprimere attraverso un post su Instagram la propria vicinanza alla famiglia delle vittime.