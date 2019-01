Cronaca Primo Piano Dramma di Capodanno: 40enne di Atripalda perde la vita in un incidente stradale 1 gennaio 2019

E’ gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Valmontone, lungo la diramazione Roma Sud, che ha coinvolto diverse auto.

Tre in tutto i feriti, mentre un irpino, un 40enne di Atripalda che era in procinto di tornare nella Città del Sabato per trascorrere il Capodanno con i propri amici e parenti, ha perso la vita.

Per l’uomo, nonostante sia stato trasportato prontamente in elisoccorso al Policlinico Umberto I della capitale, non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud, che si sono occupati dei rilievi e hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code fino a quattro chilometri.

Sconforto e dolore ad Atripalda, dove il 40enne era ben voluto da tutti.