Dramma ad Ariano: bimba morta in grembo

di AnFan – Bimba morta in grembo. Dramma ad Ariano Irpino. Una 30enne è arrivata all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino con forti contrazioni. Gli esami strumentali, ai quali è stata sottoposta la donna, hanno rivelato che non c’era più battito fetale. La bimba era già morta. La famiglia, non di nazionalità italiana vive in un paese della Baronia. La salma della piccola è stata spostata in obitorio in attesa di essere trasferita nella terra d’origine per celebrare una funzione religiosa.