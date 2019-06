Dopo le proteste ecco la soluzione: il mercato si trasferisce a Valle

Il mercato bisettimanale si trasferisce a Valle. Dopo le proteste di commercianti e cittadini, il Comune individua la sede provvisoria per il periodo delle Universiadi.

Come noto infatti, per motivi di sicurezza, in concomitanza con la XXX edizione delle Universiadi, con ordinanza n.298/2019, il mercato bisettimanale, che si effettua nel parcheggio dello stadio comunale Partenio-Lombardi, era stato sospeso dal 29 giugno al 13 luglio 2019.

Stamane, in seguito di un incontro tra l’Amministrazione comunale, alla presenza del Comandante della Polizia Municipale, Colonnello Michele Arvonio, e le associazioni di categoria dei venditori con posteggio al mercato, al fine di evitare danni alle attività commerciali, si è giunti alla decisione della dislocazione, nelle giornate del 29 giugno e 3-6-9-13 luglio, del mercato bisettimanale nella frazione Valle, nella zona che comprende via Manfra, via Morosini e via Marotta.