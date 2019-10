Attualità Primo Piano Dopo la sciarpa più lunga del mondo e la Camminata Rosa, sarà anche un Natale in Rosa 25 ottobre 2019

Dopo il record della sciarpa rosa più lunga del mondo l’8 marzo a Lioni e la VI edizione della Camminata Rosa che ha coinvolto oltre 10.000 partecipanti da Mercogliano ad Avellino lo scorso 29 settembre, è partita una nuova iniziativa solidale organizzata dal senologo e consigliere regionale Carlo Iannace e dalle associazioni che insieme a lui si occupano di prevenzione del cancro al seno. Per un Natale in Rosa, da alcune settimane tantissime persone sono già a lavoro per creare le Palline di Natale che serviranno ad allestire gli Alberi della Prevenzione e della Solidarietà.

Le palline non daranno solo nuova vita a una parte della lana lavorata a mano per la sciarpa rosa, ma a qualsiasi tipo di materiale che si possiede in casa. La parola chiave è infatti riciclo, dando spazio alla fantasia e alla creatività. L’importante è utilizzare il colore rosa, simbolo della prevenzione e della forza di chi lotta contro la malattia con il sorriso.

L’iniziativa è coordinata dalle Amdos e Amos irpine, insieme alle associazioni Noi in Rosa, Oltre il Rosa la Forza della Vita e Pro Loco Atripaldese, che nel periodo natalizio organizzeranno dei mercatini in diversi paesi, dove sarà possibile trovare le Palline Rosa e contribuire allo scopo finale delle stesse: aiutare ad allestire una sala multimediale per i pazienti più giovani del presidio ospedaliero Pausilipon di Napoli.Oltre a decorare gli Alberi della Prevenzione, le Palline Rosa potranno infatti entrare nelle vostre case e prendere posto sui vostri alberi. Un piccolo gesto che donerà il sorriso a tante persone.

Tante e diverse saranno le iniziative del Natale in Rosa in tutta l’Irpinia e fuori provincia, per gridare Sì alla prevenzione e alla solidarietà, mentre continuano su tutto il territorio le visite gratuite di prevenzione con i diversi specialisti.

Per informazioni sui punti di raccolta delle Palline Rosa è possibile rivolgersi all’associazione più vicina.