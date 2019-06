Politica Dopo ballottaggio, Gambardella (Più Europa): “Ora nuovo centrosinistra” 10 giugno 2019

Più Europa Avellino augura buon lavoro ai neosindaci ed esprime particolare soddisfazione “per aver contribuito all’elezione di alcuni di loro con candidati provenienti dalle proprie fila. Nel contempo, esprime l’auspicio di poter costruire, con una rigenerata classe dirigente, un rapporto di confronto e collaborazione nell’ambito di un rinnovato centrosinistra”.

Più Europa in questi ultimi mesi ha intensificato l’opera di radicamento sul territorio, “coinvolgendo nel contesto di partito – precisa Bruno Gambardella, assemblea nazionale Più Europa – un numero sempre più significativo di amministratori, esponenti della società civile irpina, delle professioni e dell’associazionismo”.

“Il partito si va via via strutturando, con l’ambizioso obiettivo di essere anche in Irpinia un think tank dal quale possano emergere idee nuove e nuova linfa per un Centrosinistra che evidentemente deve risollevarsi e rinnovarsi. Un contenitore in grado di offrire alla provincia una classe amministrativa adeguata alle aspettative e alle esigenze dei cittadini”.

“Auguri di buon lavoro in particolare agli eletti a Mercogliano e a Torrioni, e a chi con la propria candidatura ha contribuito all’affermazione di Gianluca Festa e delle liste che lo hanno sostenuto. Il contributo di tutti loro – conclude Gambardella – è stato e sarà prezioso nell’azione di radicamento in Irpinia di una forza come +Europa, autenticamente liberaldemocratica e concretamente riformista”.