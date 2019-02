Avellino Donne e Islam al centro del convegno “Giù il velo dei pregiudizi”, il 13 marzo all’ex carcere Borbonico 27 febbraio 2019

Dall’Islamic fashion alle muslim dolls fino alla cosmetica Halal,vi sono donne che lottano ogni giorno per l’affermazione della loro identità mediante una pratica antica come quella della bellezza. Questo l’argomento del Convegno “Giù il velo dei pregiudizi” che si terrà presso l’ex Carcere Borbonico – ingresso Via de Marsico, Auditorium Sala blu – il giorno 13 marzo alle ore 09.30.

Un evento di confronto e riflessione che coinvolge studenti e studentesse delle classi terze per approfondire un argomento troppe volte tralasciato e sottovalutato, quello della femminilità della donna musulmana, vista solo negli aspetti estremi e negativi, mai realmente compresa.

Conoscere dunque per eliminare il pregiudizio, per disporsi all’accoglienza, alla condivisione di genere e allo scambio in una reale società multiculturale.

La dottoressa Daniela Romano, relatrice nel corso del Convegno e già collaboratrice della professoressa Lucia Savelli su tematiche analoghe, approfondirà anche la tematica del diritto all’istruzione della donna nel mondo islamico, diritto venuto alla ribalta grazie all’impegno civile della giovane attivista pakistana Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace nell’anno 2014, contattata da un’alunna della classe terza I e raggiunta dalla nota di ringraziamento e plauso dal Malala Fund per la sensibilità mostrata dalla giovane studente nei confronti di una tematica molto discussa.

All’incontro interverranno la Consigliera di Parità della Regione Campania, Domenica Marianna Lomazzo, la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, Antonella De Angelis e Don Vitaliano Della Sala, Parroco della Chiesa SS. Annunziata e della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mercogliano.