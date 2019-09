Donna investita e uccisa. Indagato 53enne, fissata autopsia

di AnFan – Donna investita e uccisa ad Avellino, indagato 53enne per omicidio stradale. Per domani è stata fissata l’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Elena Picciocchi, sul corpo della 43enne, vittima di un incidente lo scorso sabato 28 settembre. Quando l’auto guidata dal 53enne l’ha travolta in via Circumvallazione, all’altezza di Rampa San Pasquale. L’esame autoptico sarà decisivo per fornire ulteriori elementi sulla morte.

L’indagato è risultato negativo agli esami tossicologici. L’indagine della Procura dovrà accertare se, per la dinamica dell’incidente, sia stata decisiva una distrazione. L’inchiesta è stata delegata alla polizia municipale, guidata dal colonnello Michele Arvonio. La donna – dopo l’incidente – è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, in condizioni critiche. Lì è deceduta poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate a causa del violento impatto. La 43enne era molto conosciuta in città. Dopo l’autopsia la sua salma verrà restituita alla famiglia che potrà celebrare il funerale.